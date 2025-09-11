Ali Koç konuşurken yere düştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri ile bir araya geldi.
Adaylar, buluşma kapsamında vaatlerini sunarak oy desteği istedi.
ALİ KOÇ KONUŞURKEN DÜŞTÜ!
Mevcut Başkan Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri ile buluştu ve konuşma gerçekleştirdi.
Koç, konuşma yaptığı sırada dengesini kaybetti ve yere düştü.
Yaşadığı talihsiz kaza sonrası hemen ayağa kalkan Ali Koç, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
FENERBAHÇE’DE SEÇİM NE ZAMAN?
Sarı-lacivertlilerde Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
Kulübün açıklaması şu şekilde:
18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk.
Bugün Türkiye Futbol Federasyonu’nda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı bexlli olmuştur. Yönetim kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.