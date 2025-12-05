Mert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam etmekte olan bahis soruşturmasında yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ta gözaltına alındı.

“BAŞKASININ HESABINI KULLANARAK BAHİS OYNADI”

Başsavcılıktan konuya dair yapılan açıklamada Mert Hakan Yandaş’ın bir başkasının hesabını kullanarak bahis oynadığı aktarıldı. Hesabın ise Ersen Dikmen’e ait olduğu sonradan öğrenildi.

TFF'den bahis operasyonu sonrası ilk açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ, yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İDDİALARI REDDETTİ

Mert Hakan Yandaş’ın gözaltına alınması şok etkisi yaratırken oyuncunun savunmasıyla ilgili olarak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten’e göre Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarıyla yaptığı görüşmede iddiaları reddetti.

“BORÇ VERDİM SONRA O GERİ ÖDEDİ”

Seten’in aktardığına göre Mert Hakan Yandaş konuşmasında “Mert Hakan Yandaş, kulüp avukatlarına “Benim bu tarz bir işim olmadı. Ersen Dikmen’e borç verdim, sonra o geri ödedi. Birtakım para alışverişimiz oldu. Bahisle benim alakam yok” demiş” sözlerini sarf etti.