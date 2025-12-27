Fenerbahçe'de en çok şaşırdığı olayı açıkladı: Büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı voleybolcu Agnieszka Korneluk, ülkesinde yayın yapan haftalık gazete Wprost'a açıklamalarda bulurdu. Agnieszka Korneluk, Fenerbahçe'ye gelince en çok şaşırdığı olayı "Benim için büyük sürpriz oldu" diyerek anlattı.

İtalya ve Türkiye'de oynamayı kadın voleybolunun zirvesi olarak gördüğünü belirten Korneluk, şunları söyledi:

"İtalya Ligi'nde olup bitenleri takip ettiğimi saklamıyorum. İtalya ve Türkiye'de oynamayı kadın voleybolunun zirvesi olarak görüyorum. İtalya Ligi'nin iyi ve sağlam bir seviyede daha fazla takıma sahip olduğu izlenimine sahibim. Türkiye'de durum farklı. Vakıfbank ve Galatasaray ile tie-break oynadık. Puan tablosuna bakıldığında 4-5 güçlü takımdan oluşan bir grup var, sonra da geri kalan tüm takımlar geliyor. Ancak kadrolarında gerçekten iyi isimler bulunan ama yine de zirveye çıkamayan takımlar da var. Belki de onlar için henüz her şey olması gerektiği gibi gitmiyordur, ancak dikkatli olmak gerekiyor.

Sezonun ikinci yarısının nasıl geçeceğini göreceğiz. Rekabet konusuna gelince Vakıfbank gerçekten de en tehlikeli rakip. Ancak Eczacıbaşı ve Galatasaray'ı da eklediğimizde güçlü bir dörtlü oluşturuyoruz. Bence bu güç dengesi korunacak ve madalyalar, kupalar için kıyasıya bir mücadele yaşanacak."

"SADECE FUTBOL DÜNYASINDA SANIYORDUM"

Korneluk, Fenerbahçe ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'deki organizasyon gerçekten çok üst düzey ve eleştirilecek hiçbir şey yok. Bence bu, dünya çapında bir seviyede. Başlangıçta benim için büyük bir sürpriz olan şey: antrenman ve maç formalarımızın yıkanması, ayakkabılarımızın özel olarak taşınması gibi şeylerdi. Burada gerçekten her ayrıntıya özen gösteriliyor. Şimdiye kadar bu tür şeylerin sadece futbol dünyasında olduğunu sanıyordum. Oysa Türkiye'de kadın voleybolunda da bu mümkünmüş."