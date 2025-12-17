Büyüksün Eda Erdem

Büyüksün Eda Erdem
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana'nın ve Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Eda Erdem zirveye çıktı ve büyüklüğü belgelendi.

Türk voleybolunun büyük yıldızı Eda Erdem'in büyüklüğü bu kez tescillendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği 15. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni'nde Kadın Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, yılın voleybolcusu ödülünü aldı.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt Yılın lejyoneri, Anadolu Efes'in ABD'li sporcusu Shane Larkin de Yılın basketbolcusu seçildi.

Eda Erdem Dündar, ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi:

"Çok mutlu ve gururluyum. Ülkemizin önde gelen, çok başarılı üniversitelerinden Boğaziçi Üniveristesi Sports Committee’de yılın voleybolcusu ödülüne layık görüldüm. Beni bu ödüle layık gören fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kalpten teşekkür ediyorum.”

EDA ERDEM'İN MÜTHİŞ KARİYERİ

22 Haziran 1987 doğumlu Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000 tarihinde Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi.

Beşiktaş'ta 4 sezon oynadı. Son 2 sezonda takım kaptanıydı. 2008'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de efsaneleşirken, heykeli de dikildi.

Eda Erdem çok duygulandı: Türk önde Türk ileriEda Erdem çok duygulandı: Türk önde Türk ileri

Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından belirlenen 2000-2010 döneminin en iyi 100 voleybolcusundan biri olarak seçildi.

2023 yılında 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonluğu ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere aynı yıl içerisinde üç ayrı şampiyonluk yaşadı.

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da kaptanıydı.

Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar yaşadı, kupalar kazandı.

30 Mart 2022'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu bașkanı seçildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

