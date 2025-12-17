Zirve Galatasaray'ın: Osimhen ve Okan Buruk da çıktı

Galatasaray yine zirvede yer aldı. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve golcü oyuncusu Osimhen de çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği 15. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin töreni yapıldı.

Süper Lig'in son şampiyonu olan ve şu anda da liderliğini sürdüren Galatasaray Futbol Takımı yılın takımı seçildi.

Sarı kırmızılı takımın golcüsü Victor Osimhen yılın futbolcusu, teknik direktör Okan Buruk yılın antrenörü, başkan Dursun Özbek de yılın spor yöneticisi ödülünü aldı. Ödülleri Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan aldı.

İŞTE ÖDÜL KAZANANLAR

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, kategorilere göre verilen ödüller şöyle:

Büyüksün Eda Erdem

Yılın takımı: Galatasaray Futbol Takımı

Yılın futbolcusu: Victor Osimhen (Galatasaray)

Yılın bireysel sporcusu: Zeynep Sönmez (Milli tenisçi)

Yılın antrenörü: Okan Buruk (Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü)

Yılın spor yöneticisi: Dursun Özbek (Galatasaray Kulübü Başkanı)

Yılın basketbolcusu: Shane Larkin (Anadolu Efes)

Yılın voleybolcusu: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Medicana)

Yılın lejyoneri: Ebrar Karakurt (Eczacıbaşı Dynavit)

Yılın çıkış yapan sporcusu: Berke Özer (Lille)

Yılın genç sporcusu: Kuzey Tunçelli (Milli yüzücü)

Yılın Boğaziçi Takımı: Boğaziçi Futbol Takımı

Yılın spor yorumcusu: Uğur Karakullukçu

Özel başarı ödülü: Bengisu Avcı (Ultra maraton yüzücüsü), A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yaşam boyu başarı ödülü: Tuncay Özilhan (Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı)

Boğaziçi Spor Elçisi: Necati Güler (Spor Kurulu 1978 Genel Sekreteri)

Sporcu Kardeşliği ödülü (Sportsmanship Brotherhood): Yiğit Doğukan Bozkurt (Milli para kürekçi), Selin Hürmeriç (Milli yüzücü), Seçkin Renklibay (Spor yöneticisi), Alp Hasan Aksoy (Genç pilot), Cevdet Ege Mutlu (Milli kürekçi), Elif Nur Turhan (Boksör), Nafia Kuş Aydın (Milli tekvandocu)