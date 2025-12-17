Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın tam adı nedir? Öğrenenler şaşırdı

Fenerbahçe'nin 34. başkanı Sadettin Saran'ın tam adı nedir? Öğrenenler şaşırdı.

İş adamı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü'nün 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç'un karşısına aday olarak çıktı.

Saran seçimde 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç'u 257 oy farkla geçti ve başkan oldu.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğdu.

Annesi ABD'li, babası ise aslen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden olan bir Türk vatandaşı.

Çocuk yaşlarda Türkiye'ye gelse de üniversite eğitimi için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitimi sırasında ESPN'de çalıştı.

Üniversiteyi bitirince Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinin Little Rock şehrinde Ensco Environmental Services şirketinde Teknik Destek Mühendisi olarak çalıştı.

Türkiye'ye geldikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı görevini yaptı. 1990-1995 yılları arasında Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu Martin Marietta'nın Ankara temsilciliğine çalıştı.

ESPN'in Türkiye temsilcisi olarak Türkiye'de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girdi. 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding'in temelini attı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilik döneminde okulun yüzme takımının kaptanlığını yaptı ve iki yıl en değerli sporcu seçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 9945 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesidir. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Dış İlişkilerden ve Futbol Şube'den sorumlu Asbaşkan sıfatıyla kulüp yönetiminde görev aldı ama daha sonra araları açıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden ihraç edildi. Ancak mahkemeyi kazanarak üyeliğe geri döndü.

SADETTİN SARAN'IN TAM ADI NEDİR?

Peki Sadettin Saran'ın tam adı nedir?

Sadettin Saran'ın tam adı Steven Sadettin Saran'dır.

2 kez evlenip boşanan Steven Sadettin Saran'ın 2 çocuğu vardır.