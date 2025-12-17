Son dakika | Adanaspor'un eski Asbaşkanı hayatını kaybetti

Son dakika | Adanaspor'un eski Asbaşkanı hayatını kaybetti
Adanaspor'u yıkan vefat haberi geldi! Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun hayatını kaybetti.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun, Adana Şehir Hastanesi’nde vefat etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Asbaşkanı Mustafa Yosun, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında olan Yosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE BİLGİSİ

Mustafa Yosun’un cenazesi bugün saat 12.30’da Akkapı Mezarlığı’na defnedilecek.

Adanaspor yönetimi ve taraftarları, kulübün önemli isimlerinden biri olan Mustafa Yosun’un vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

MUSTAFA YOSUN KİMDİR?

Mustafa Yosun, TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Asbaşkanı olarak görev yapmış bir spor yöneticisiydi.
Uzun süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi ve 17 Aralık 2025’te Adana Şehir Hastanesi’nde vefat etti.
Mustafa Yosun, Adanaspor yönetiminde asbaşkanlık görevini üstlenerek kulübün idari ve sportif süreçlerinde aktif rol oynadı. Yönetim kurulu içinde önemli bir isim olarak biliniyordu.

