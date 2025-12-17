Sadettin Saran hiç affetmedi! "Sözünü tut" diye mesaj gönderdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, bu kez de sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'in ilçesi Torbalı'dan bir dönerci sosyal medya hesabından Sadettin Saran'a bir mesajla seslendi.

Dönerci, sosyal medya hesabından "Sadettin başkan yorum yaparsa 23.12.2025 Salı günü bütün öğrencilere döner ücretsiz. Top sizde" diye bir paylaşım yaptı.

Ancak Sadettin Saran bu paylaşımı gördü ve affetmedi!

SADETTİN SARAN'DAN "SÖZÜNÜ TUT" CEVABI

Sarı lacivertli kulübün başkanı paylaşıma "Sözünü tut" diye cevap verdi.

Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Maç öncesi verdiği karar büyük takdir topladı

Torbalılı dönercinin paylaşımı ve bunu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın görüp cevap yazması sosyal medyada olay oldu.

Şimdi Torbalı'daki öğrenciler 23.12.2025 Salı gününü bekliyor ve dönercinin sözünü tutmasını istiyor. O gün sadece Torbalı değil, civardan da çok sayıda öğrencinin Torbalı'da buluşmak üzere mesajlaştıkları belirtiliyor.