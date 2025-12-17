Yine yeniden hem de hemen: Galatasaray'dan flaş karar

Galatasaray'da ara transfer öncesi flaş karar geldi.

Daha önce de gündeme gelen ayrılıklar yine yeniden gündeme geldi. Hem de hemen uygulamaya geçileceği bildirildi.

Galatasaray, daha önce dee Ahmet Kutucu, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'i göndermeyi düşünmüştü. Bu ayrılıkların ara transferde gerçekleyeceği belirtildi.

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un başkan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmelerde Barış Alper Yılmaaz, Gabriel Sara, Kaan Ayhan ve Mauro Icardi'nin de görüşüldüğü ileri sürüldü.

Beinsports'taki habere göre Kaan Ayhan sezonu Galatasaray'ta tamamlayacak.

Barış Alper Yılmaz ile Gabriel Sara'ya iyi teklifler gelmesi halinde ayrılıklarına sıcak bakılacak.

Bir diğer konu ise Mauro Icardi.

ICARDI İLE MASAYA OTURACAKLAR

Icardi'nin ilk 11'de yer alamadığı için mutsuz olduğu ayrıca ailevi nedenler dolayısıyla ülkesine dönmeyi planladığı iddia edilmişti.

Icardi'nin geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Arjantinli futbolcu şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk “gazetecilerin” kulübün beni arayıp “sözleşme yenilememe” kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.

Haziran 2026’da bitecek sözleşmemi şimdiden “haber” yapıp dün yaşanan yenilgiyi mi örtbas etmeye çalışıyorlar.

Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek Icardi açıklaması

İmajımın bu tür oyunlar için kullanılmasına izin vermem. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar %100 benim kararım olacak, kimsenin değil.

Bana birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın, çünkü sonra çok özleyeceksiniz. Öpüyorum."

Yönetimin ise ayrılığı düşünmediği, Arjantinli futbolcuyla yeni sezon için de masaya oturulacağı ve anlaşma sağlanması halinde yola devam edileceği öğrenildi.