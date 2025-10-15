Eda Erdem çok duygulandı: Türk önde Türk ileri
A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı 4-1 yendi.
Millilerin gollerini Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün attı.
Kocaeli'nde oynanan maça Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın kareografisi damgasını vurdu.
Maç başlamadan hemen önce "Türk önde, Türk ileri" yazısının arasından dev bir pankart çıktı. Pankartta A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Basketbol Erkek Milli Takım Kaptanı Cedi Osman'ın fotoğrafları yer aldı.
EDA ERDEM: ÇOK GURUR VERİCİ
Kareografi büyük beğeni kazanırken, Eda Erdem'i de duygulandırdı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eda Erdem, şu ifadeleri kullandı:
Milli maç öncesi müthiş koreografi: Türk önde Türk ileri
“Maç izlemeye hazırlanırken böyle bir sürprizle karşılaşmak çok gurur verici. Başarılar Türkiye! Türk önde, Türk ileri.”