Milli maç öncesi müthiş koreografi: Türk önde Türk ileri

Millilerimiz sahasında Gürcistan ile karşılaşıyor. Kocaeli'ndeki maç öncesi taraftarlar müthiş bir koreografi gösterisi yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında milli takımımız, Gürcistan ile karşılaşıyor.

MAÇ ÖNCESİ MÜTHİŞ KOREOGRAFİ

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk düdük çalarken maç öncesi taraftarlardan muhteşem bir koreografi sergiledi.

“TÜRK ÖNDE TÜRK İLERİ”

Türk toprakları üzerinde Hakan Çalhanoğlu, Eda Erdem ve Cedi Osman’a yer verilirken “Türk önde Türk ileri” ifadelerine yer verildi.

g3pecfww8aeialc.jpeg
Hakan Çalhanoğlu, Eda Erdem ve Cedi Osman

İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

