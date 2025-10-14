Montella: Soyunma odasında hissediliyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında millilerimiz ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

“BİR FİNALE ÇIKIYORUZ”

Bulgaristan’ı final olarak tanımlayan Montella, "Bir finale çıkıyoruz. Gerekli şekilde çalıştık. Kendi sahamızda oynadığımızı hissettirmek istiyoruz. İstediğimizi elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız” sözlerini sarf etti.

“NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORLAR”

Oyuncularını öven İtalyan teknik adam, "Konsantre bir takımımız var. Soyunma odasında hissediliyor bu. Futbolcularımızın çoğu, en son Dünya Kupası'na gittiğimizde daha doğmamıştı. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ve konsantreler” ifadelerini kullandı.