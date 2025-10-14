Galatasaraylı yıldız ortalığı karıştırdı: Spekülasyonlar bitmiyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giyen Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı’na katıldı. Cumartesi milli takım kampına dahil olduğu aktarılan Ismail Jakobs’a ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti: Tek takım oldu!

Oyuncunun sakatlığını sebep göstererek milli takıma geç katılması ülke basınında tartışılmaya devam ediyor.

“BİRÇOK SORU İŞARETİNE YOL AÇTI”

Ismail Jakobs’un geç gelişine dair soru işaretlerinin olduğu Senegal’de yerel basın, "Senegal'in son iki maçı için çağrılan Jakobs, henüz bilinmeyen nedenlerle Güney Sudan'a gidemedi. Bu durum, özellikle Senegal Futbol Federasyonu'nun bunun gerekçelerini resmi olarak açıklamaması nedeniyle, taraftarlar ve gözlemciler arasında birçok soru işaretine yol açtı" ifadelerini kullandı.

“GİZEM TÜM SPEKÜLASYONLARI KÖRÜKLÜYOR”

Konuya dair spekülasyonlar olduğu vurgulanırken "Gelişini geciktiren kesin nedenler ile bu gecikmenin takım içindeki hazırlık ve taktiksel entegrasyon üzerindeki etkisi merak ediliyor. Federasyon henüz bu konuda bir karar vermemiş olsa da, Ismail Jakobs'un yokluğu ve ardından aniden dönüşüyle ​​ilgili gizem tüm spekülasyonları körüklüyor" denildi.