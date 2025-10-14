Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti: Tek takım oldu!

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında 2025’in ilk 9 ayında yatırımcısına kazandıran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli hisseler bu dönemde yüzde 11,7 değer kazandı, spor endeksi ise yüzde 21,4 düştü.

DİĞER KULÜPLER DEĞER KAYBETTİ

Aynı dönemde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri yatırımcısına kaybettirdi.

Borsada öyle değerlendiler ki yatırımcısını uçurdular!

Trabzonspor hisseleri yüzde 42,8, Beşiktaş hisseleri yüzde 39,9, Galatasaray hisseleri ise yüzde 6,6 geriledi. Kulüplerin mali sıkıntıları ve zayıf bilançolar, hisselerin performansını olumsuz etkiledi.

FENERBAHÇE’DE HİSSELERİN YÜKSELİŞ SEBEBİ

Fenerbahçe hisselerindeki yükselişte sponsorluk anlaşmaları ve yönetim değişiklikleri etkili oldu.

Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra yükseliş trendine girdi. Ayrıca Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı olarak seçildi.

EYLÜL PERFORMANSI

Eylül ayında spor hisseleri kayıplara uğradı. Galatasaray hisseleri yüzde 15,1, Fenerbahçe yüzde 14,4, Beşiktaş yüzde 8,3, Trabzonspor yüzde 3,2 değer kaybetti.

PİYASA DEĞERLERİ

Halka açık spor şirketleri arasında en yüksek piyasa değeri Galatasaray’da 19 milyar 35 milyon TL, Fenerbahçe’de 14 milyar 175 milyon TL, Trabzonspor’da 9 milyar 225 milyon TL, Beşiktaş’ta ise 9 milyar 122 milyon TL olarak kaydedildi.