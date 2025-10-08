Mourinho'nun tazminatı açıklandı

Benfica Başkanı Rui Costa, olağan genel kurul öncesi Portekiz basınından A Bola’ya açıklamalarda bulundu.

Bruno Lage’in ardından Jose Mourinho ile anlaşılmasına dair konuşan Rui Costa sözleşmede yer alan tazminat maddesi için de konuştu.

Rui Costa ve Jose Mourinho

“MAAŞININ YARISINDAN AZ”

Tazminatın maaşının yarısından bile az olduğunu dile getiren Rui Costa, "Bu bedelsiz bir ayrılık olmaz! Sıradan bir teknik direktörden bahsetmiyoruz. Maaşının yarısından az bir miktardan bahsediyoruz. Mourinho'nun yaklaşımından çok memnun kaldım. Seçimler yaklaşırken, "Tamam, evet, sezon sonunda herhangi bir sorun olursa, yardım etmek için buradayım." diyerek Benfica ile sözleşme imzalamayı kabul edecek çok fazla teknik direktör yok. Benfica taraftarları, teknik direktörlerinden memnun olmalı. Hepimizin hayalini kurduğu bir gerçeklik var, bu maddenin yerine gelmemesi ve sözleşme yenileme maddesinin devreye girmesi. Bu Benfica ve hepimiz için iyi olurdu" sözlerini sarf etti.

Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi

MAAŞI 6 MİLYON EURO

Jose Mourinho'nun Benfica'daki maaşı resmi olarak açıklanmasa da Portekiz basınındaki haberlere göre deneyimli teknik adam yıllık 6 milyon euro alacak.