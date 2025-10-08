Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi

Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi
Yayınlanma:
Takımın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 3-4 futbolcuyu kulübeye çekecek.

Lider Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada Samsunspor’a takılan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

RADİKAL KARARLAR YOLDA

Takımın mevcut performansından mutlu olmayan İtalyan teknik adamın milli ara dönüşünde radikal kararlar alacağı kaydedildi.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıran Mourinho iddiasıJorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıran Mourinho iddiası

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKECEK

Performansından memnun olmadığı isimleri kulübeye çekmeye hazırlanan Domenico Tedesco’nun en az 3-4 ismi yedek kulübesine oturtacağı aktarıldı.

tedescoidman.jpg
Tedesco, 3-4 futbolcuyu kulübeye çekecek

İŞLER DÜZELMEZSE DOMENICO TEDESCO YOLCU

Yapılacak değişikliklere rağmen takım performansının düzelmemesi halinde bu sefer Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceğinin altı çizildi.

GALATASARAY İLE FARK 6 PUAN

Geride kalan 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

