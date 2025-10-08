Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi
Lider Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada Samsunspor’a takılan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
RADİKAL KARARLAR YOLDA
Takımın mevcut performansından mutlu olmayan İtalyan teknik adamın milli ara dönüşünde radikal kararlar alacağı kaydedildi.
YEDEK KULÜBESİNE ÇEKECEK
Performansından memnun olmadığı isimleri kulübeye çekmeye hazırlanan Domenico Tedesco’nun en az 3-4 ismi yedek kulübesine oturtacağı aktarıldı.
İŞLER DÜZELMEZSE DOMENICO TEDESCO YOLCU
Yapılacak değişikliklere rağmen takım performansının düzelmemesi halinde bu sefer Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceğinin altı çizildi.
GALATASARAY İLE FARK 6 PUAN
Geride kalan 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.