Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıran Mourinho iddiası
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Mourinho'nun Benfica'ya gidişini değerlendirirken Sarı Lacivertli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Al Nassr Teknik Direktörü ve eski Fenerbahçe çalıştırıcısı Jorge Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Portekiz Futbol Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Benfica, Jose Mourinho ve Fenerbahçe hakkında konuşan Jesus, Mourinho’nun Benfica’ya geçişini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

"DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Jesus, Portekiz Süper Ligi’ndeki şampiyonluk yarışını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Daha yeni başlıyor.
Porto geçen yıla göre çok daha güçlü.
Benfica bireysel değer kattı, birçok yeni oyuncu var.
Sporting ise aynı takımı korudu ve en önemli oyuncularından Gyökeres'i kaybetti.
Üçü arasında bir mücadele olacak ancak FC Porto şüphesiz geçen yıldan daha güçlü.

2024/11/08/hbfb.jpg

"MAÇTAN KEYİF ALDIM"

Geçtiğimiz hafta oynanan Porto - Benfica derbisi hakkında da konuşan Jesus, maçın taktiksel yönüne dikkat çekti:

Her zaman farklı maçlardır.
Taktiksel açıdan çok sıkı bir maçtı, bireysel yaratıcılığın önüne geçen taktiksel yaratıcılık, sonuç anlamında çıkmaza yol açtı.
Maçtan gerçekten keyif aldım.

Jose Mourinho'nun başı belada: Bir bu eksiktiJose Mourinho'nun başı belada: Bir bu eksikti

FENERBAHÇE YORUMU TARAFTARI KIZDIRDI

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’nın başına geçmesiyle ilgili soruya ise Jesus şu yanıtı verdi:

Mourinho için iyi oldu.
Çünkü Benfica, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri.
Benim de çalıştığım Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapıyordu ve bu değişimin iyi yönde olduğunu düşünüyorum.

Bu sözler üzerine Fenerbahçe taraftarları Jorge Jesus'a tepki gösterdi.
Sarı Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan eski teknik direktörleri Jesus'a adeta topa tuttu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

