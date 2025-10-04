Jose Mourinho'nun başı belada: Bir bu eksikti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye tek golle mağlup olan Benfica’da kötü olaylar yaşanmaya devam ediyor.

MOURINHO VE EKİBİNE VİRÜS BULAŞTI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Benfica teknik direktörü Jose Mourinho ve ekibi yüksek ateş ve grip benzeri semptomlar içeren bir virüse yakalandı.

FUTBOLCULAR DA YAKALANDI

Benficalı bazı futbolcuların da bu virüse yakalandığı aktarılırken sağlık ekibinin başka isimlere de virüs bulaşmasından endişe ettiği ifade edildi.

Benfica'ya virüs bulaştı

MAÇ ERTELENEBİLİR

Portekiz Süper Ligi’nde Porto derbisine çıkacak Benfica’nın başvurması halinde mücadelenin ertelenebileceği belirtildi.

PORTO – BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

5 Ekim Pazar günü Dragao Stadı’nda oynanması planlanan derbi mücadelesi TSİ 23.15’te başlayacak.

PUAN DURUMU

Mücadele öncesi Porto, 21 puanla liderliğini sürdürürken 17 puandaki Benfica ise 3. sırada bulunuyor.