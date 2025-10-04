Galatasaray'da derbi öncesi karar verildi: Dursun Özbek talimatını iletti

Galatasaray'da derbi öncesi karar verildi: Dursun Özbek talimatını iletti
Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'un maaşına zam kararı aldı. Özbek ayrıca Beşiktaş derbisi için prim kararını takıma iletti.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

TFF’nin kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak.

DURSUN ÖZBEK KARARINI VERDİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını bitiren Galatasaray’da başkan Dursun Özbek’ten Okan Buruk için sürpriz bir karar geldi. Liverpool maçında oynanan oyundan oldukça memnun kalan Dursun Özbek, Okan Buruk ile sözleşme yenilemeye karar verdi.

1729877975793-son-haber-muhabir-psd-17.jpg
Dursun Özbek'ten zam kararı

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Milliyet’te yer alan habere göre Dursun Özbek, Okan Buruk’un 140 milyon lira olan maaşının 200 milyon lira olması için talimatını iletti. Ayrıca hazırlanacak yeni sözleşmede lig ve Avrupa’da elde edecek başarılar için bonuslar da yer alacak.

DERBİ İÇİN PRİM DAĞITILACAK

Beşiktaş maçını da düşünen Dursun Özbek, galip gelinmesi halinde takıma prim dağıtacak.

Kaynak:Milliyet

