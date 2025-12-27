Fatih Terim sürpriz yaptı: Sarıyer kümeden kurtuldu

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Sarıyer – Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan mücadelede Sarıyer rakibini tek golle mağlu etmeyi başardı.

Sarıyer’e galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 51. dakikasında Axel Urie kaydetti.

SARIYER KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Bu sonuçla birlikte 21 puana ulaşan Sarıyer, 16. sıraya yerleşti ve maç fazlasıyla küme düşme hattından kurtuldu. 32 puandaki Bodrum FK ise 4. sırada kaldı.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’ı yöneten teknik direktör Fatih Terim de mücadeleyi stattan takip etti.

Fırat Aydınus bahis soruşturmasına dahil edilmesi gereken kişileri açıkladı

ÇEKYA İLE ADI ANILIYORDU

Fatih Terim’in adı son haftalarda Çekya A Milli Takımı ile anılırken resmi bir anlaşma yapılmadı.