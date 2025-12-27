Fenerbahçe'ye transferi Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Samsunsporlu Musaba ile anlaştı. Oyuncu, İstanbul'a da geldi.

Transfer, Samsunspor'un izni olmadığından sözleşmesindeki "6 milyon euroya serbest kalır" maddesi uygulanarak gerçekleştirilecek.

Musaba'nın transferinin nasıl yapıldığı da ortaya çıktı. Transferde şu anda İngiltere'nin Brighton takımında oynayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun önemli rol oynadığı belirtildi.

MUSABA İLE İLK TEMASI FERDİ KURMUŞ

Musaba ile Fenerbahçe adına ilk teması Ferdi Kadıoğlu'nun kurduğu ifade edildi. Gazeteci Attila Gökçe, Milliyet'teki yazısında transferi şöyle anlattı:

Samsunspor'dan resmi Musaba açıklaması

"Bu transfer oldubittisiyle ilgili arka plan detaylarına da ulaştım. Musaba yakın geçmişte menajeri Brezilyalı Rayona’dan ayrılıp Alman Wasserman şirketiyle anlaşmış... Fenerbahçe’nin futbolcuyla el sıkışması ise farklı biçimde gelişmiş... Brighton’da oynayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda’dan tanıdığı Musaba ile ilk teması kurmuş, sonrasında baba Leon Musaba devreye girmiş. Babanın çabaları ile transfer ‘erkenden’ gündeme gelmiş. Samsunpor’un talebi, Musaba’nın bonservis iptali için gerekli 6 milyon euronun peşin olarak ödenmesi olacak. Farklı anlaşma önerileri (taksitlendirme/takas vb.) kabul edilmeyecek."