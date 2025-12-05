'TFF Yasin Kol'un hata yaptığını kabul etti'

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray ile TFF arasındaki görüşmenin detaylarını anlattı. Çelikler, TFF'nin Yasin Kol'un hata yaptığını kabul ettiğini açıkladı.

Süper Lig’in 14. haftasında oynanan FenerbahçeGalatasaray derbisinin yankıları devam ediyor.

GALATASARAY’IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Derbinin ardından Riva’ya giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu, İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Yapılan görüşmede Yasin Kol’un düdüğü asılması istenirken TFF bu talebi reddetti ve 15. hafta için görev verdi.

“TFF CİDDİ HAKEM HATASI OLDUĞUNU KABUL EDİYOR”

TFF’nin bu kararı Galatasaray’da rahatsızlığa neden olurken Serdar Ali Çelikler’den ilginç bir iddia geldi. Taraflar arasındaki görüşmeye dair konuşan Çelikler, TFF’nin toplantıda hakem hatasını kabul ettiğini iddia etti.

Galatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdiGalatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdi

Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı:

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yöneticilerden Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Abdullah Kavukçu'yu ağırladılar. Federasyon cephesi, Skriniar'ın pozisyonunun ciddi bir hakem hatası olduğunu ve sarı kartının es geçildiğini söylemişler. Evet Yasin Kol yetenekli bir hakem değil, TFF bunu kabul ediyor ama arkasında durmaya da devam ediyorlar. Gelişeceğine inanıyorlar. Bir süre Yasin Kol, Galatasaray maçlarına atanmaz ama böyle devam eder. 15 dakika hakem konuşmuşlar. 30 dakika ise bahis operasyonunu değerlendirmişler.

