'TFF Yasin Kol'un hata yaptığını kabul etti'

Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor.

GALATASARAY’IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Derbinin ardından Riva’ya giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu, İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Yapılan görüşmede Yasin Kol’un düdüğü asılması istenirken TFF bu talebi reddetti ve 15. hafta için görev verdi.

“TFF CİDDİ HAKEM HATASI OLDUĞUNU KABUL EDİYOR”

TFF’nin bu kararı Galatasaray’da rahatsızlığa neden olurken Serdar Ali Çelikler’den ilginç bir iddia geldi. Taraflar arasındaki görüşmeye dair konuşan Çelikler, TFF’nin toplantıda hakem hatasını kabul ettiğini iddia etti.

Galatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdi

Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı: