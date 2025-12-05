Galatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdi

Galatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray yönetimi, bahis soruşturmasında gözaltına alınan Metehan Baltacı hakkında kararını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı gözaltına alındı.

“KENDİ MAÇINA BAHİS OYNADI”

Başsavcılıktan konuya dair yapılan açıklamada genç stoperin, kendi maçlarına bahis oynadığı kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktıMert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI’nın bulunduğu toplam (27) futbolcu, yakalanarak gözaltına alınmıştır.

6932dba99217d56cb4524fa1.webp

SUÇLU BULUNURSA YOLLAR AYRILACAK

Metehan Baltacı’nın gözaltına alınması sonrası Galatasaray’ın futbolcu hakkındaki kararı da belli oldu. Haluk Yürekli’nin haberine göre Galatasaray yönetimi, oyuncunun suçlu bulunması halinde hemen yollarını ayıracak.

2024/11/07/hbgs.jpg

SADECE 2 MAÇA ÇIKTI

23 yaşındaki Metehan Baltacı’nın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Oyuncu, bu sezon sadece 2 maça çıktı ve 24 dakika sahada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Spor
'TFF Yasin Kol'un hata yaptığını kabul etti'
'TFF Yasin Kol'un hata yaptığını kabul etti'
Mert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktı