Galatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı gözaltına alındı.

“KENDİ MAÇINA BAHİS OYNADI”

Başsavcılıktan konuya dair yapılan açıklamada genç stoperin, kendi maçlarına bahis oynadığı kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI’nın bulunduğu toplam (27) futbolcu, yakalanarak gözaltına alınmıştır.

SUÇLU BULUNURSA YOLLAR AYRILACAK

Metehan Baltacı’nın gözaltına alınması sonrası Galatasaray’ın futbolcu hakkındaki kararı da belli oldu. Haluk Yürekli’nin haberine göre Galatasaray yönetimi, oyuncunun suçlu bulunması halinde hemen yollarını ayıracak.

SADECE 2 MAÇA ÇIKTI

23 yaşındaki Metehan Baltacı’nın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Oyuncu, bu sezon sadece 2 maça çıktı ve 24 dakika sahada kaldı.