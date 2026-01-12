Fenerbahçe'nin olay yaratan yağmurlukları şaşırtan fiyata satılığa çıktı

Fenerbahçe'nin olay yaratan yağmurlukları şaşırtan fiyata satılığa çıktı
Yayınlanma:
Süper Kupa Finali'nde çok konuşulan Fenerbahçe'nin yağmurlukları satışa sunuldu. Sadettin Saran tarafından 15 milyon lira maliyetle tüm Sarı Lacivertli tribünlere dağıtılan yağmurlukların satış fiyatı ise 249 TL olarak belirlendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’den taraftarlara Süper Kupa sürprizi!
Meşhur Sarı - Lacivertli yağmurluklar satışa çıktı.
Süper Kupa’da gündem olan yağmurluklarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği Süper Kupa finalinde, yağmurlu hava nedeniyle taraftarlara dağıtılan yağmurluklar büyük ilgi görmüş ve derbinin unutulmaz detaylarından biri olmuştu.

2024/11/08/hbfb.jpg

SARAN 15 MİLYONU CEBİNDEN VERDİ

Sarı - Lacivertli yönetim, fiyatı 138 TL olan yağmurluklardan 35 bin adet satın alarak taraftarlara ücretsiz dağıtmıştı. Yaklaşık 15 milyon TL’lik maliyetin Başkan Sadettin Saran tarafından karşılandığı öğrenilmişti. Bu jest, Fenerbahçe camiasında takdir toplamıştı.

2023/10/05/sadettin-saran.jpg

249 TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Yoğun ilgi üzerine Fenerbahçe’den yeni bir adım geldi. Kulüp, Süper Kupa’da dağıtılan yağmurlukları 249 TL fiyatla satışa sunduğunu açıkladı. Sarı - Lacivertli taraftarlar, hatıra değeri taşıyan bu yağmurluklara büyük ilgi gösterirken, satış fiyatı sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe’nin bu hamlesi, Süper Kupa finalinde yaşanan atmosferi taraftarların günlük hayatına taşıyacak özel bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Spor
Hande Baladın'dan kötü haber
Hande Baladın'dan kötü haber
Fenerbahçe'nin Süper Kupa geliri ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Süper Kupa geliri ortaya çıktı
Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi
Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi