Fenerbahçe'nin olay yaratan yağmurlukları şaşırtan fiyata satılığa çıktı

Fenerbahçe’den taraftarlara Süper Kupa sürprizi!

Meşhur Sarı - Lacivertli yağmurluklar satışa çıktı.

Süper Kupa’da gündem olan yağmurluklarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği Süper Kupa finalinde, yağmurlu hava nedeniyle taraftarlara dağıtılan yağmurluklar büyük ilgi görmüş ve derbinin unutulmaz detaylarından biri olmuştu.

SARAN 15 MİLYONU CEBİNDEN VERDİ

Sarı - Lacivertli yönetim, fiyatı 138 TL olan yağmurluklardan 35 bin adet satın alarak taraftarlara ücretsiz dağıtmıştı. Yaklaşık 15 milyon TL’lik maliyetin Başkan Sadettin Saran tarafından karşılandığı öğrenilmişti. Bu jest, Fenerbahçe camiasında takdir toplamıştı.

249 TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Yoğun ilgi üzerine Fenerbahçe’den yeni bir adım geldi. Kulüp, Süper Kupa’da dağıtılan yağmurlukları 249 TL fiyatla satışa sunduğunu açıkladı. Sarı - Lacivertli taraftarlar, hatıra değeri taşıyan bu yağmurluklara büyük ilgi gösterirken, satış fiyatı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe’nin bu hamlesi, Süper Kupa finalinde yaşanan atmosferi taraftarların günlük hayatına taşıyacak özel bir fırsat olarak değerlendiriliyor.