Beşiktaş'tan ayrıldı: Yunan takımına gidiyor

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Joao Mario için Yunanistan'ın AEK takımıyla anlaştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş, transferin son gününe hareketli girdi.

Siyah beyazlı kulübün Portekizli Jota Silva'yı transfer etmesinden sonra kadrosundaki bir başka Portekizli Joao Silva'yla yollarını ayırdığı iddia edildi.

Joao Silva, Beşiktaş'a geçen sezon başında Portekiz'in Benfica takımından transfer edilmişti.

İlk sezonunda siyah beyazlı formayla 39 maça çıkan Joao Silva, 7 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.

Portekizli futbolcu bu sezon ise 8 maçta 3 gol atıp, 1 asiste imza attı.

AEK'E KİRALIK GİDİYOR

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte gözden çıkarılan Joao Silva'nın Yunanistan'ın AEK takımına gideceği belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre AEK, Beşiktaş'la Joao Mario’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Buna göre Joao Silva, bu sezon Yunanistan Ligi'nde AEK formasıyla boy gösterecek.

Joao Mario'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

