Trabzonspor mu? Beşiktaş mı? İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ŞANSALAN
Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 25 puanla 5. sırada yer alıyor.
Zirveyi kovalayan Trabzonspor ise 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bordo-mavililer 34 puanla 2. sırada yer alıyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto
Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Salih, Orkun, El Bilal Toure, Abraham