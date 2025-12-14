Erman Toroğlu Osimhen'in Yunus Akgün'ü nasıl ağlattığını açıkladı: Haddini bil

Erman Toroğlu Osimhen'in Yunus Akgün'ü nasıl ağlattığını açıkladı: Haddini bil
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-1 yendiği maç sonrası Victor Osimhen ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Leroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi attı.

Antalyaspor tek golü ise van de Streek ile buldu.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 39 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Antalyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i eleştirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Osimhen için ''Haddini bil'' ifadelerini kullanan Toroğlu, ''Osimhen kardeş, sen Yunus'a pas vermedi diye üstüne gittin çocuğu ağlattın. Bugün bomboş topu niye vermedin Yunus'a? Tamam Osimhen de kardeş sen de biraz haddini bil ya. Zaten 3 tane gol kaçırdı felaket. Maçın 6-0 falan olması lazımdı'' dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

