Maçtan sonra saldırdılar: 4 futbolcu hastaneye kaldırıldı

Maçtan sonra saldırdılar: 4 futbolcu hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Gaziantep FK, Hatayspor ile oynanan U17 maçının sonunda genç takım futbolcularının saldırıya uğradığını ve 4 futbolcusunun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Gaziantep FK ve Hatayspor arasında oynanan U17 maçı sonrası olaylar çıktı.

FUTBOLCULAR SALDIRIYA UĞRADI

Gaziantep ekibi, Hatayspor ile oynadıkları U17 maçı sonrası genç takım oyuncularının rakip takım heyetinin saldırısına uğradığını belirtti.

Rıdvan Dilmen'den Icardi ile yönetim arasında yaşananlar hakkında olay iddiaRıdvan Dilmen'den Icardi ile yönetim arasında yaşananlar hakkında olay iddia

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gaziantep Futbol Kulübü U-17 takımımızın, bugün deplasmanda karşılaştığı Hatayspor U-17 maçı sonunda yaşanan korkunç olayları büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan genç futbolcularımız, maçın son düdüğünün ardından rakip takım heyeti, futbolcuları ve teknik sorumlusu Çağdaş Cabiroğlu tarafından fiziki saldırıya uğramışlardır.

Yapılan bu saldırı sonucu dört futbolcumuz yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştır.

Yaşanan olaylar neticesinde;

Mehmet Ali Genç, aldığı yumruk darbesi sonucu dilinde yaklaşık 1 cm’lik kesik meydana gelmiştir.

Yiğit Efe Karakurt, kramponla tekme atılması sonucu kafa ve kulak bölgesine aldığı darbe nedeniyle duyma bozukluğu yaşamaktadır.

Yusuf Onay, karnına aldığı tekme ve darbeler sonucunda ezik, çizik ve morarmalar ile tedavi altına alınmıştır.

Osman Yücebüdak, aldığı tekme ve yumruklar neticesinde elmacık kemiğinde kırık ve göçük, burun deformasyonu ve kafatasının arka kısmında kırık tespit edilerek tedavi altına alınmıştır.

Genç sporcularımıza yönelik bu saldırı, sporun temel değerleriyle ve fair-play anlayışıyla asla bağdaşmamaktadır. Futbol sahalarında şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz.

Yaşanan bu üzücü olayla ilgili kulübümüz hukuki girişimlerini başlatmış olup, Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı tüm kararları da büyük bir titizlikle takip edecektir.

U-17 takımımıza, teknik heyetimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu çağ dışı saldırıyı gerçekleştirenlerin Türk Futbolu’nda yerlerinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz!

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Spor
Trabzonspor mu? Beşiktaş mı? İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor mu? Beşiktaş mı? İşte muhtemel 11'ler
Erman Toroğlu Osimhen'in Yunus Akgün'ü nasıl ağlattığını açıkladı: Haddini bil
Erman Toroğlu Osimhen'in Yunus Akgün'ü nasıl ağlattığını açıkladı: Haddini bil