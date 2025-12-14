Maçtan sonra saldırdılar: 4 futbolcu hastaneye kaldırıldı

Gaziantep FK ve Hatayspor arasında oynanan U17 maçı sonrası olaylar çıktı.

Gaziantep ekibi, Hatayspor ile oynadıkları U17 maçı sonrası genç takım oyuncularının rakip takım heyetinin saldırısına uğradığını belirtti.

Rıdvan Dilmen'den Icardi ile yönetim arasında yaşananlar hakkında olay iddia

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gaziantep Futbol Kulübü U-17 takımımızın, bugün deplasmanda karşılaştığı Hatayspor U-17 maçı sonunda yaşanan korkunç olayları büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan genç futbolcularımız, maçın son düdüğünün ardından rakip takım heyeti, futbolcuları ve teknik sorumlusu Çağdaş Cabiroğlu tarafından fiziki saldırıya uğramışlardır.

Yapılan bu saldırı sonucu dört futbolcumuz yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştır.

Yaşanan olaylar neticesinde;

Mehmet Ali Genç, aldığı yumruk darbesi sonucu dilinde yaklaşık 1 cm’lik kesik meydana gelmiştir.

Yiğit Efe Karakurt, kramponla tekme atılması sonucu kafa ve kulak bölgesine aldığı darbe nedeniyle duyma bozukluğu yaşamaktadır.

Yusuf Onay, karnına aldığı tekme ve darbeler sonucunda ezik, çizik ve morarmalar ile tedavi altına alınmıştır.

Osman Yücebüdak, aldığı tekme ve yumruklar neticesinde elmacık kemiğinde kırık ve göçük, burun deformasyonu ve kafatasının arka kısmında kırık tespit edilerek tedavi altına alınmıştır.

Genç sporcularımıza yönelik bu saldırı, sporun temel değerleriyle ve fair-play anlayışıyla asla bağdaşmamaktadır. Futbol sahalarında şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz.

Yaşanan bu üzücü olayla ilgili kulübümüz hukuki girişimlerini başlatmış olup, Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı tüm kararları da büyük bir titizlikle takip edecektir.

U-17 takımımıza, teknik heyetimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu çağ dışı saldırıyı gerçekleştirenlerin Türk Futbolu’nda yerlerinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz!

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.