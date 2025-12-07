Trabzonspor hata yapmadı: Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Trabzonspor hata yapmadı: Fenerbahçe'yi geride bıraktı
Yayınlanma:
Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bordo-mavililer, ligde Fenerbahçe'nin üstüne yerleşti.

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 46 ve 76. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise 85. dakikada Anthony Dennis ile geldi.

10 KİŞİ BIRAKTILAR

Karşılaşmanın 78. dakikasında bariz gol şansını engelleyen Wagner Pina, direkt kırmızı kart görerek Trabzonspor’u 10 kişi bıraktı. Göztepe’de ise Rhaldney, 90+8’de kırmızı kart gördü.

dfgfbg.jpg

ONUACHU DERBİDE YOK

73. dakikada ise sarı kart gören Paul Onuachu, sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Onuachu, Beşiktaş derbisinde olmayacak.

Ahmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevapAhmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevap

FENERBAHÇE’Yİ GEÇTİLER

Bu sonuçla birlikte 34 puana ulaşan Trabzonspor, ikinci sıraya yükselerek Fenerbahçe’yi geçti. 26 puandaki Göztepe ise 4. Sırada kaldı.

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Spor
Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor'u sarsan haber
Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor'u sarsan haber
Emre Belözoğlu'ndan bahis soruşturması için flaş açıklama
Emre Belözoğlu'ndan bahis soruşturması için flaş açıklama