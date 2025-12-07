Trabzonspor hata yapmadı: Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 46 ve 76. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise 85. dakikada Anthony Dennis ile geldi.

10 KİŞİ BIRAKTILAR

Karşılaşmanın 78. dakikasında bariz gol şansını engelleyen Wagner Pina, direkt kırmızı kart görerek Trabzonspor’u 10 kişi bıraktı. Göztepe’de ise Rhaldney, 90+8’de kırmızı kart gördü.

ONUACHU DERBİDE YOK

73. dakikada ise sarı kart gören Paul Onuachu, sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Onuachu, Beşiktaş derbisinde olmayacak.

Ahmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevap

FENERBAHÇE’Yİ GEÇTİLER

Bu sonuçla birlikte 34 puana ulaşan Trabzonspor, ikinci sıraya yükselerek Fenerbahçe’yi geçti. 26 puandaki Göztepe ise 4. Sırada kaldı.