Trabzonspor Alanyaspor karşısında: Fatih Tekke ilk 11 kararını verdi

Trabzonspor Alanyaspor karşısında: Fatih Tekke ilk 11 kararını verdi
Yayınlanma:
Süper Lig'de Trabzonspor, 12. hafta maçında bugün Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Tekke ilk 11 kararını verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor ligde 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 14 puanla 9. sırada.

Lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunan bordo mavili takım kazanıp zirve yarışından kopmamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR: İLK 11'LER

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi. Bordo mavili takımın sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Trabzonspor kötü haberi duyurduTrabzonspor kötü haberi duyurdu

Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Alanyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Bahisçi hakemi korner direğiyle dövmüşler: Görüntüler ortaya çıktı
Bahisçi hakemi korner direğiyle dövmüşler: Görüntüler ortaya çıktı
Montella'dan Fenerbahçe'ye net mesaj
Montella'dan Fenerbahçe'ye net mesaj
Alperen Şengün attıkça attı yine de takımını yenilgiden kurtaramadı
Alperen Şengün attıkça attı yine de takımını yenilgiden kurtaramadı