Trabzonspor Alanyaspor karşısında: Fatih Tekke ilk 11 kararını verdi
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Trabzonspor ligde 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 14 puanla 9. sırada.
Lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunan bordo mavili takım kazanıp zirve yarışından kopmamayı hedefliyor.
TRABZONSPOR-ALANYASPOR: İLK 11'LER
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi. Bordo mavili takımın sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:
Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
Alanyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:
Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu.