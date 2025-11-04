Trabzonspor kötü haberi duyurdu

Trabzonspor kötü haberi duyurdu
Yayınlanma:
Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir."

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını belirtti.

ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Galatasaray Trabzonspor maçının hakkını açıkladıGalatasaray Trabzonspor maçının hakkını açıkladı

Stefan Savic, Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanınca 51. dakikada oyundan alınmıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Savic'in yerine Rayyan Baniya'yı sahaya sokmuştu.

35 yaşındaki futbolcunun bu hafta dinlendirilmesi ve Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı: Alonso'yu şaşkına çevirdi
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı: Alonso'yu şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsünü kaptı: Resmen açıkladı
Acun Ilıcalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsünü kaptı: Resmen açıkladı