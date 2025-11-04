Trabzonspor kötü haberi duyurdu

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir."

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını belirtti.

ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Stefan Savic, Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanınca 51. dakikada oyundan alınmıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Savic'in yerine Rayyan Baniya'yı sahaya sokmuştu.

35 yaşındaki futbolcunun bu hafta dinlendirilmesi ve Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.