Okan Buru önce özür diledi sonra isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında alınan Süper Kupa yenilgisinin ardından hem özür diledi hem de dikkat çeken ifadeler kullandı. Fenerbahçe taraftarına Gökmen Özdenak'a yapılan saygı duruşundaki tavrı nedeniyle göndermede bulunan Okan Buruk seremoniye de bu yüzden çıkmadıklarını belirtti.

"HAK ETMEDİK"

Buruk, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez’i oyundan aldık, Lemina’yı stopere çektik. Ardından çok erken bir gol yedik. Skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe’yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik” dedi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Sarı-kırmızılı teknik adam, takımı desteklemek için statta bulunan taraftarlara teşekkür ederek, “Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmek zor, maç izlemek de zor” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

Buruk, yenilgiye rağmen iddialı mesajlar vererek, “Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu. Hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon yine biz olacağız. Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız” sözleriyle hedeflerini ortaya koydu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA TEPKİ

Galatasaray’ın kupa törenine katılmamasına da değinen Buruk, “Gökmen Özdenak’ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler… Önüne çıkacak, bunu hak edecek bir taraftar olmadığı için seremoniye çıkmadık” diyerek tepkisini dile getirdi.

TERCİHİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Son olarak kaleci tercihine değinen Buruk, “Geçen sene kupada bütün maçları Günay ile oynadık. Yarı finalde Fenerbahçe, finalde Trabzonspor maçlarında da Günay vardı. Çok iyi performanslar sergiledi. Ara sıra Günay’ın da oynaması bizim için önemli. Bu yüzden böyle bir tercih yaptık” açıklamasında bulundu.

Okan Buruk, Süper Kupa yenilgisi sonrası hem taraftarlardan özür diledi hem de sert sözlerle tepkisini ortaya koyarken, Galatasaray’ın şampiyonluk hedefinden sapmayacağını vurguladı.