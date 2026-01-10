Arda Güler Fenerbahçe taraftarını coşturdu

Arda Güler Fenerbahçe taraftarını coşturdu
Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından Arda Güler’den Sarı Lacivertli taraftarları coşturan bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, Galatasaray galibiyeti sonrası vakit geçirmeden eski takımını kutladı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe’nin Süper Kupa zaferi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı mağlup ederek Süper Kupa’yı kazanmasının ardından Arda Güler, sarı - lacivertli camiaya mesaj gönderdi. Genç yıldızın paylaşımı kısa sürede taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

TARAFTARI COŞTURDU

Arda Güler’in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, Fenerbahçe taraftarları milli futbolcunun desteğini memnuniyetle karşıladı. Sarı Lacivertli coşturan mesaj Fenerbahçe taraftarları arasında da sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Arda Güler, Süper Kupa zaferi sonrası Fenerbahçe’ye sosyal medya üzerinden tebrik mesajı göndererek eski takımına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

