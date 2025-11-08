Trabzon'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

TRABZON'DA KAZANAN YOK

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu atarken, Alanyaspor golü 73. dakikada Ianis Hagi ile buldu.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 25 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Alanyaspor ise 15 puanla maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.

27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

