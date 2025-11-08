Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.
MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN
Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Temel yapacak.
Maçın VAR hakemi ise Alper Çetin. AVAR'da Suat Güz olacak.
BEŞİKTAŞ KAZANMAK İSTİYOR
Süper Lig'de 2 maçtır galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, alacağı galibiyetle yeni bir seri başlatmanın planlarını yapıyor.
Eyüpspor'u 1-0 yenerek ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Antalyaspor ise Beşiktaş'a karşı hata yapmak istemiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i:
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Saric, Soner, Abdülkadir, Cvancara, Boli
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham