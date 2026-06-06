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Toprak Razgatlıoğlu Macaristan'daki yarışı 13. bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Macaristan Grand Prix sprint yarışını 13. sırada tamamladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Toprak Razgatlıoğlu Macaristan'daki yarışı 13. bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabındaki Macaristan Grand Prix sprint yarışında 13. oldu.

MARC MARQUEZ BİRİNCİ OLDU

Başkent Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sprint turunda, 21:22.04'lük derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez birinci sırayı aldı.

Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 17. olduToprak Razgatlıoğlu İtalya'da 17. oldu

YARIŞI 13. SIRADA TAMAMLADI

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada bitirdi.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

SIRALAMA TURUNU 18. BİTİRDİ

Milli sporcu, bugün gerçekleştirilen sıralama turunu ise 18. sırada tamamladı.

Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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