Toprak Razgatlıoğlu Macaristan'daki yarışı 13. bitirdi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Macaristan Grand Prix sprint yarışını 13. sırada tamamladı.
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabındaki Macaristan Grand Prix sprint yarışında 13. oldu.
MARC MARQUEZ BİRİNCİ OLDU
Başkent Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sprint turunda, 21:22.04'lük derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez birinci sırayı aldı.
YARIŞI 13. SIRADA TAMAMLADI
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada bitirdi.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
SIRALAMA TURUNU 18. BİTİRDİ
Milli sporcu, bugün gerçekleştirilen sıralama turunu ise 18. sırada tamamladı.
Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi