TFF'nin Türkiye Romanya maçı için düşündüğü stat ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında Türkiye, Romanya ile karşılaşacak. Maçın oynanacağı stat ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ ROMANYA

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalan ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Romanya oldu.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Romanya maçı için RAMS Park düşünülüyor

TFF'NİN DÜŞÜNDÜĞÜ STAT ORTAYA ÇIKTI

Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; TFF, Türkiye - Romanya mücadelesinin İstanbul’da Rams Park’ta oynanmasını planlıyor.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇININ SAATİ AÇIKLANDI

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile sahasında oynayacağı maçın başlama saati belli oldu.
UEFA tarafından merkezi olarak yapılan planlamaya göre, 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.

Ay - Yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde, finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın başlama saati ise TSİ 21.45 olarak belirlendi.

DİKKAT ÇEKEN MİLLİ TAKIM TAHMİNİ

Türkiye, finale yükseldiği durumda Slovakya - Kosova galibiyle karşılaşacak.
Ünlü futbol veri sitesi Football Meets Data, Türkiye için çok çarpıcı bir tahminde bulundu.
Yapılan simülasyonlara ve form durumuna göre Türkiye, play-off'un en güçlü takımı olarak gösterildi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN ŞANSI:

Finale yükselme şansı: Yüzde 83
Dünya Kupası’na katılma şansı: Yüzde 48

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

