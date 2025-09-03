TFF'den hükmen mağlubiyet kararı

Türkiye Kupası'nda maça çıkmayan Afyonspor hükmen mağlup sayıldı. Bornova 1877 tur atladı.

TÜRKİYE Kupası 1’inci Tur’da bugün İzmir’de oynanması gereken Bornova 1877-Afyonspor müsabakası konuk Afyonkarahisar ekibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.

HÜKMEN GALİP SAYILDI

İzmir temsilcisi Bornova 1877, mali sorunlar yaşayan rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılarak 2’nci Tur’a yükselecek.

BORNOVA 1877'DEN AÇIKLAMA

Bornova 1877 yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlaması gereken Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur müsabakamız rakibimiz Afyonspor sahaya çıkmadığından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

