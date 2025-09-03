Semih Şentürk'ten Fenerbahçe için olay teknik direktör iddiası

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarına dair konuşan Semih Şentürk, yabancı bir ismin getirilmesine karşı çıktı.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor.

Edin Terzic, Sergio Conceiçao ve Ange Postecoglou’nun isimleri geçerken Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk’ten ilginç bir çıkış geldi.

Fenerbahçe’nin yabancı teknik direktörlerle şampiyonluk şansı olmadığını belirten Semih Şentürk, yerli bir isme gidilmesini vurguladı.

Semih Şentürk’ün sözleri şu şekilde:

"Yabancı teknik direktörün şu an Fenerbahçe'yi değiştireceğine inanmıyorum. Türk teknik direktörün Galatasaray ile şampiyonluk yarışına gireceğini düşünüyorum ve eğer Türk teknik direktör gelirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda en büyük aday olduğunu düşünüyorum.

“GALATASARAY’IN RAKİPLERİ DAHA ZOR”

Galatasaray zorlu Şampiyonlar Ligi fikstürüne girecek, Fenerbahçe'de Avrupa Ligi serüvenine girecek ama Galatasaray'ın rakipleri daha zor.

“TÜRK HOCA GELMELİ BU TAKIMA”

O yüzden ben Türk teknik direktörden yanayım, inşallah da buradan başkanıma ve yönetime sesleniyorum Türk hoca gelmeli bu takıma.

“LİGİ TANIYANA KADAR ZAMAN ALIYOR”

Yabancı teknik direktör iste Mourinho'yu getirdin. Ligi tanıyana kadar zaman alıyor. Zico, Daum geldi şampiyon yaptı ama o zaman Türk oyuncuların fazlalığı, yabancı sınırının az olması... Bunlar çok büyük etkenler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

