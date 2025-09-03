Fenerbahçe'yi anında reddetti: Söz konusu bile değil

Fenerbahçe'yi anında reddetti: Söz konusu bile değil
Yayınlanma:
Fenerbahçe ile anılan Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeness iddiaları reddetti.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor.

Teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal, Edin Terzic ve Sergio Conceiçao gibi isimler anılırken gündüz saatlerinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SEBASTIAN HOENESS İDDİASI

Fenerbahçe yönetiminin halihazırda Stuttgart’ta görev yapan Sebastian Hoeness’i gündemine aldığı kaydedildi.

SON NOKTAYI KOYDU

Grossaspach ile oynanan hazırlık maçı öncesi bu iddialara dair konuşan deneyimli teknik direktör, böyle bir ilginin olmadığını dile getirdi.

“KESİNLİKLE SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL”

Hoeness açıklamasında "Herhangi bir şey duymadım. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil" sözlerini sarf etti.

sebastian-hoeness.webp
Sebastian Hoeness iddiaları reddetti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Spor
Galatasaray'da yıkılan futbolcuyu açıkladı: Bir hafta evden çıkamamış
Galatasaray'da yıkılan futbolcuyu açıkladı: Bir hafta evden çıkamamış
Milli maç öncesi basın toplantısında olay tepki: Haberleri görünce çok sinirlendi
Milli maç öncesi basın toplantısında olay tepki: Haberleri görünce çok sinirlendi