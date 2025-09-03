Fenerbahçe'yi anında reddetti: Söz konusu bile değil

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor.

Teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal, Edin Terzic ve Sergio Conceiçao gibi isimler anılırken gündüz saatlerinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SEBASTIAN HOENESS İDDİASI

Fenerbahçe yönetiminin halihazırda Stuttgart’ta görev yapan Sebastian Hoeness’i gündemine aldığı kaydedildi.

SON NOKTAYI KOYDU

Grossaspach ile oynanan hazırlık maçı öncesi bu iddialara dair konuşan deneyimli teknik direktör, böyle bir ilginin olmadığını dile getirdi.

“KESİNLİKLE SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL”

Hoeness açıklamasında "Herhangi bir şey duymadım. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil" sözlerini sarf etti.