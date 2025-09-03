Galatasaray'da yıkılan futbolcuyu açıkladı: Bir hafta evden çıkamamış

Galatasaray yönetimi, Suudi Arabistan’dan NEOM’un ilgilendiği Barış Alper Yılmaz’ı takımda tutmaya karar verdi.

Oyuncunun milli ara sonrası ilk 11’e dönmesi beklenirken Ali Naci Küçük, yaşananları açıkladı.

“BİR HAFTA EVDEN ÇIKMAMIŞ”

SKY Spor Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, "Barış Alper Yılmaz'ın şu an moral motivasyonu çok iyi değil. Bu olaylar yaşandıktan sonra, aldığı o tepkilerden sonra, bir hafta evden çıkmamış, evden dışarı adım atmamış. Sadece tesislere gidip gelmiş" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz

“GALATASARAY SAYESİNDE BU TEKLİFLERİ ALIYORUM”

Ali Naci Küçük ayrıca, "Birçok yerde Barış'ın söylediği şey şu; 'Ben Galatasaray'la 3 şampiyonluk yaşadım ama bugün sokağa çıkamıyorum. Ben bugün bu teklifleri alıyorsam, Barış Alper Yılmaz olduğum için almıyorum. Galatasaray'da oynayan Barış Alper Yılmaz için alıyorum, Galatasaray sayesinde bu teklifleri alıyorum” sözlerini sarf etti.