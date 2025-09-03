Galatasaray merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı

Galatasaray merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Yeni transferler listede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

YENİ TRANSFERLER KADROYA GİRDİ

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

RAKİPLERİ

Temsilcimiz lig aşamasında, Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Monaco, Bodo/Glimt, Ajax ve Union SG ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

