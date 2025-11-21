TFF sadece 1 isme bahis cezası vermedi: Sebebi ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’de bahis oynadığı tespit edilen futbolculara dair PFDK kararlarını açıkladı.

1 FUTBOLCU HARİÇ TUTULDU

Listede adı yer alan 638 futbolcunun 637’sine ceza verilirken sadece bir isim cezadan kurtulmayı başardı.

Alperen Şengün rakılı video paylaştı: Yine karpuz gibi ortadan ayrıldık

BERTU ALİCAN ÖZYÜREK’E CEZA YOK

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fatsa Belediyespor forması giyen Bertu Alican Özyürek’e ceza verilmedi.

TFF’den yapılan açıklamada “BERTU ALİCAN ÖZYÜREK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; Futbol Disiplin Talimatı’nın 14/2. maddesi uyarınca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir” denildi.

ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

TFF’nin bu kararı Bertu Alican Özyürek’in bahis oynadığı tarihin 5 yıllık zaman aşımına uğraması nedeniyle verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda yasa dışı bahis iddiaları üzerine geniş kapsamlı bir disiplin ve soruşturma süreci başlattı.

Operasyon kapsamında yüzlerce hakem ve futbolcu incelendi, çok sayıda isim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilerek cezalar aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sürece dahil olarak adli soruşturmayı derinleştirdi ve yeni operasyonların sinyalini verdi.

OPERASYON NASIL BAŞLADI?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Bu açıklama ihbar kabul edilerek disiplin süreci başlatıldı.

TFF CEZALARI AÇIKLADI

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 638 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verdi.

Cezalar 45 gün ile 12 ay arasında değişiyor.

Özellikle 3. Lig oyuncuları ve kulüpsüz futbolcular bu kararların merkezinde yer aldı.

SAVCILIK DA DEVREDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF’nin sürecinden bağımsız olarak adli soruşturma yürütüyor.

MASAK raporları, HTS kayıtları, UEFA ve INTERPOL işbirliği ile dosya güçlendirildi.

İlk aşamada hakemler ve kulüp yöneticileri dahil 21 kişi hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri yapıldı.

Başsavcı Akın Gürlek, “Futbolun temizlenmesini istiyoruz, yeni operasyonlar olabilir” açıklamasını yaptı