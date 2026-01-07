Barbie'nin intikamı: Eda ablası unutmadı

Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında dün gece Polonya'nın PGE Budowlani takımı ile deplasmanda karşılaştı.

Bu maçta sarı lacivertli takımın genç yıldızı Arina Fedorovtseva oynayamadı. Çünkü Polonya Arina'ya Rus vatandaşı olduğu için vize vermemişti.

Sarı lacivertli kulüp 2 kez vize başvurusu yapsa da sonuç alamamıştı. Yapılan açıklamada bunun nedeni şöyle anlatılmıştı:

Fenerbahçe'dan Arina Fedorovtseva açıklaması: Mümkün olmamıştır

"Polonya’nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sporcumuzun seyahati için Schengen vizesi başvurusu başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapılmış; değerlendirme süreci maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlanan bu başvuru olumsuz sonuçlanmıştır.

Arina Fedorovtseva’nın mevcut vizesinin yıl sonu döneminde sona ermesi ve Noel ile yılbaşı dönemine denk gelen resmi tatiller nedeniyle, alternatif bir ülke üzerinden yeni bir vize başvurusunun sonuçlandırılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle sporcumuzun söz konusu karşılaşmaya katılımı sağlanamamıştır."

EDA ERDEM BARBİE İLE ÇIKTI

Fenerbahçe, takımda "Barbie" olarak isimlendirilen Arina'sız çıktığı maçta Polonya temsilcisini adeta ezip geçti.

Lodz Sport Arena’da oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı lacivertliler gruptaki üçüncü galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Alessia Orro, Ana Cristina De Souza, Hande Baladın, Melissa Vargas, Eda Erdem, Agnieszka Korneluk, ve libero Gizem Örge altılısı ile maça başlayan Fenerbahçe, fırtına gibi estiği maçta setleri 26-15, 25-20 ve 25-11 bitirerek 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Alessia Orro maçın oyuncusu seçilirken, Vargas da 17 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Fenerbahçe böylece Barbie'nin intikamını almış oldu.

Arina'nın Eda ablası kaptan Eda Erdem de maçtan sonra barbie bebekle kameraların karşısına çıktı. Ve aynen şunları söyledi:

"Bu barbie, bu bizim Arina'mız. Vize sorunları sebebiyle burada olamadı. Onu bu şekilde anmak istedim. Arina seni seviyoruz."