Fenerbahçe'dan Arina Fedorovtseva açıklaması: Mümkün olmamıştır
Yayınlanma:
Fenerbahçe'den Arina Fedorovtseva açıklaması geldi. Açıklamada Polonya'daki maç için yeni vize başvurusunun da sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı duyuruldu.

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Polonya temsilcisi PGE Budowlani ile deplasmanda karşılaşacak.
Lodz Sport Arena’da bu akşam oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

whatsapp-image-2026-01-06-at-09-32-11.jpeg

Sarı lacivertli takım, Polonya'nın Rus vatandaşlarına vize vermemesi nedeniyle Arina'yı kafileyle birlikte Polonya'ya götürememişti.

2024/11/08/hbfb.jpgTakımın Polonya'ya gitmesinin ardından tekrar yapılan vize başvurusundan da olumlu yanıt alınamadığı açıklandı.

"BAŞKA BİR ÜLKE ÜZERİNDEN YAPILMASINA RAĞMEN!.."

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Polonya’nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sporcumuzun seyahati için Schengen vizesi başvurusu başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapılmış; değerlendirme süreci maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlanan bu başvuru olumsuz sonuçlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı öncesi vize krizi: Arina Fedorovtseva gidemiyorFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı öncesi vize krizi: Arina Fedorovtseva gidemiyor

Açıklamanın devamında da "Arina Fedorovtseva’nın mevcut vizesinin yıl sonu döneminde sona ermesi ve Noel ile yılbaşı dönemine denk gelen resmi tatiller nedeniyle, alternatif bir ülke üzerinden yeni bir vize başvurusunun sonuçlandırılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle sporcumuzun söz konusu karşılaşmaya katılımı sağlanamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

