Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı öncesi vize krizi: Arina Fedorovtseva gidemiyor

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin PGE Budowlani ile Polonya'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Arina Fedorovtseva vize alamadı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında PGE Budowlani ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Medicana’ya kötü haber geldi.

VİZE ALAMADI

6 Ocak Salı günü Polonya’da oynanacak olan mücadele öncesi vize krizi yaşanıyor. Voleybolun Sesi’nde yer alan habere göre; Arina Fedorovtseva’nın vize işlemleri tamamlanamadı.

MAÇA ÇIKAMAYABİLİR

Sarı-lacivertlilerin Rus voleybolcusu, vizesi olmadığı gerekçesiyle takımla birlikte Polonya’ya gidemeyecek. Pazartesi günü başvuruda bulunacak sarı-lacivertliler olumlu yanıt alamaması halinde maça yıldız isimden mahrum çıkacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Lodz Sport Arena’daki karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız’dan şifresiz olarak yayınlanacak.

2’DE 2 YAPTILAR

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 2 maça çıkan sarı-lacivertliler yoluna namağlup devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

