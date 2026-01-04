Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı öncesi vize krizi: Arina Fedorovtseva gidemiyor
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında PGE Budowlani ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Medicana’ya kötü haber geldi.
VİZE ALAMADI
6 Ocak Salı günü Polonya’da oynanacak olan mücadele öncesi vize krizi yaşanıyor. Voleybolun Sesi’nde yer alan habere göre; Arina Fedorovtseva’nın vize işlemleri tamamlanamadı.
MAÇA ÇIKAMAYABİLİR
Sarı-lacivertlilerin Rus voleybolcusu, vizesi olmadığı gerekçesiyle takımla birlikte Polonya’ya gidemeyecek. Pazartesi günü başvuruda bulunacak sarı-lacivertliler olumlu yanıt alamaması halinde maça yıldız isimden mahrum çıkacak.
ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Lodz Sport Arena’daki karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız’dan şifresiz olarak yayınlanacak.
2’DE 2 YAPTILAR
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 2 maça çıkan sarı-lacivertliler yoluna namağlup devam ediyor.