Fenerbahçe'ye imza atan Musaba'nın ilk hamlesi Samsunsporluları kızdırdı
Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba, eski takımını takipten çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

6 milyon euro serbest kalma bedeliyle Fenerbahçe’ye katılan Anthony Musaba, 4.5 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Samandıra’ya gelerek antrenmanlara başlayan Hollandalı futbolcudan sürpriz bir hamle geldi.

SAMSUNSPOR’U TAKİPTEN ÇIKTI

Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye imza atmasının ardından sosyal medya hesabından eski takımı Samsunspor’u takipten çıktığı görüldü.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Anthony Musaba’nın bu hamlesi Samsunsporlu taraftarların tepkisine yol açtı. Sosyal medyadan yorum yapan taraftarlar tepkisini dile getirdi.

İLK MAÇI SAMSUNSPOR KARŞISINDA

Süper Kupa’da mücadele edecek olan Fenerbahçe yarı finalde Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

