Alperen Şengün rakılı video paylaştı: Yine karpuz gibi ortadan ayrıldık

Milli gururumuz, NBA’in yıldız oyuncularında Alperen Şengün’ün İstanbul'u tanıttığı videosu dünya genelinde milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük ilgi gördü. AKP’li Selman Öğüt’ün hedef göstermesi sonrası Alperen’in “Rakı milli içkimiz” sözleri ise bazı kesimlerce eleştirildi.

NBA ekiplerinden Houstan Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Youtube’da yayınlanan Off-Day programına konuk oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Programda Alperen Şengün'ün Türk yemek kültürü ile ilgili sözleri sadece Türkiye'de değil dünya genelinde milyonlarca kez görüntülendi.
Şengün'ün videosu kısa sürede viral oldu ve paylaşıma binlerce yorum geldi.
Yabancılara Türkiye’yi tanıtan Alperen Şengün’ün “Rakı milli içkimizdir… Sert biriysen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimiz zaman buraya gelir, oturup rakı içer ve muhabbet ederiz. Şerefe!'' sözlerini Türkiye'de tartışma konusu oldu.
AKP'li Selman Öğüt milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ü hedef göstererek yeni bir tartışma başlattı!

İŞTE MİLYONLARIN İZLEDİĞİ O VİDEO:

AKP'Lİ SELMAN ÖĞÜT'TEN TEPKİ

Ancak Alperen Şengün’ün rakı sözleri bazı kullanıcıların tepkisini çekti. AKP’li Selman Öğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İyi dinle Alperen Şengün! Rakı bizim milli içeceğimiz değildir! Alkolü özendiremezsin! Hele ki bir milli oyuncuysan bunu hiç yapamazsın! Sen o şerefli formayı hak etmiyorsun. Anayasa madde 58: Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

ekran-goruntusu-2025-11-21-111833.png

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Öğüt’ün paylaşımı sonrası Alperen Şengün’e tepkiler yükselirken bazı kullanıcılar ise milli basketbolcumuza destek verdi.

Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"

FETULLAH GÜLEN DEFTERİ AÇILDI

Alperen Şengün’ü hedef gösteren AKP’li Selam Öğüt’e kısa sürede binlerce olumsuz yorum yapıldı.
Sosyal medya üzerinden Selman Öğüt’e tepkisini gösteren kullanıcılar eski paylaşımları da gündeme taşıdı. FETÖ terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen’in Selman Öğüt’ün babası Salim Öğüt için gazeteye verdiği “Geçmiş olsun” ilanı da paylaşıldı.

whatsapp-image-2025-11-21-at-11-10-18-1.jpeg

Alperen Şengün hakkında yapılan paylaşımların bazıları şu şekilde:

whatsapp-image-2025-11-21-at-10-57-49-1.jpeg

whatsapp-image-2025-11-21-at-10-57-49-2.jpeg

whatsapp-image-2025-11-21-at-10-57-49.jpeg

whatsapp-image-2025-11-21-at-10-57-50.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

