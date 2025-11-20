NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-104 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkardı.

ALPEREN ŞENGÜN GALİBİYETTE BAŞROL OYNADI

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribauntla takımının en skorer oyuncusu olduğu Rockets'ta, Kevin Durant 20, Aaron Holiday 18 sayı kaydetti.

De'Andre Hunter'ın 25 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, Donovan Mitchell 19'u son çeyrekte olmak üzere 21 sayı üretti.

RAKI SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde yabancı YouTube kanalı Off Day'e konuk oldu ve İstanbul ve Türkiye kültürünü tanıttı.

Alperen Şengün'ün açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Alperen Şengün'den gündem olan açıklamalar

İŞTE O VİDEO:

''RAKI MİLLİ İÇKİMİZDİR''

Şengün, ''Rakı milli içkimizdir… Sert biriysen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimiz zaman buraya gelir, oturup rakı içer ve muhabbet ederiz. Şerefe!'' ifadelerini kullandı.