Akın Gürlek: Büyük bir operasyon daha olabilir

Futboldaki bahis soruşturması devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, konuya dair açıklamalarda bulundu.

''ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM''

Akın Gürlek açıklamasında, "Biz soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil kulüp başkanlarını da operasyonlarda göreceksiniz. MASAK HTS raporları önemli. Yurtdışında çalıştığımız kurumlar belgelerini gönderecek bekliyoruz. Burada olumsuz algı oluşmasın. lekelenmeme hakkını önemsiyoruz."

"3 savcı sadece buna bakıyor. Başka hiçbir işe bakmıyorlar. O üç savcıdan bir arkadaşımız da sadece sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgileniyor. Kimse kendi adıyla bahis oynamıyor. Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor. Bunu tespit ettik.Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. TFF ile aramızda bir uyumsuzluk yok. Biz de onlar da bahisin üzerine gidiyor. Onların yöntemiyle bizimki farklı. Biz daha geniş yöntemlerle bakıyoruz. Onlar için bir hakemin ya da futbolcunun bahis sitesine üye olması yeterli ama bizde suç olması lazım. Onlar idari, biz adli bir süreç yürütüyoruz. Onların amacı da bu işin üzerine gitmek bizimki de. İncelemeler sürüyor. Herkes kendi ismiyle bahis oynamıyor, birinci derece aile üyelerine de bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

''FUTBOLUMUZUN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ''

Konuşmasını sürdüren Gürlek, "Bizim şu aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak" dedi.

''BÜYÜK BİR OPERASYON DAHA OLABİLİR''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "TFF ve bizim yürüttüğümüz soruşturma başka. Biz doğrudan doğruya oraya bağlı değiliz. PFDK tarafından men edilen futbolcularla ilgili soruşturma açılacak diye bir durum söz konusu değil. Adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bize ihbarda bulunuyorlar. Biz gereğini yapıyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bir bilgi havuzumuz var. Birincisi federasyon başkanlığı hakemle ilgili ceza veriyor o bize ihbarda bulunuyor.

Bizim bunun haricinde CİMER ve ihbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile İNTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. 8 kişi tutuklandı. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz'' şeklinde konuştu.

''ARAŞTIRMALARIMIZ SÜRÜYOR''

Spor Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam ise, "Bizim ülkemizdeki futbolcuların veya yöneticilerin yurt dışında bahis oynadığına dair kuvvetli şüphe var. Ancak araştırmalarımız sürüyor. Bilgileri toparlamaya çalışıyoruz" dedi.